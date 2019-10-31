GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.804.868
|% 16,34
|AVTUR
|1,58
|28.287.730
|% 14,49
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|BOYP
|15,88
|4.649.596
|% 11,83
|MRDIN
|5,79
|61.472.077
|% 11,56
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3844
|7,4214
|% 0,74
|Frank
|5,7662
|5,8009
|% 0,50
|Riyal
|1,5185
|1,5262
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|11,69
|Altın Gr.
|277
|277
|2,97
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|Tam
|1.829
|1.874
|12,92
|Yarım
|884
|907
|6,24
|Çeyrek
|443
|453
|3,13
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|B. Petrol
|59,84
|59,84
|-0,40
Seans Raporu
- 16:10XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 62 artarak (% 0.14 ) 121, 893
- 16:10XU100 Endeks 98, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 3, 855.00 milyon TL de
- 16:09DENIZ Yüzde 9.47 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 383 adet işlem
- 16:08MSGYO Yüzde 8.09 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 199 adet işlem
- 16:07OYLUM Yüzde 4.53 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 292, 732 adet işlem