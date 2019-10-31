GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|DENIZ
|25,44
|30.590.050
|% 9,47
|MSGYO
|1,46
|17.675.657
|% 7,35
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|12,61
|Altın Gr.
|277
|277
|3,05
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|Tam
|1.827
|1.873
|11,69
|Yarım
|883
|906
|5,65
|Çeyrek
|443
|453
|2,83
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
Seans Raporu
- 16:11DOKTA Yüzde 6.84 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 875 adet işlem
- 16:10XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 62 artarak (% 0.14 ) 121, 893
- 16:10XU100 Endeks 98, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 3, 855.00 milyon TL de
- 16:09DENIZ Yüzde 9.47 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 383 adet işlem
- 16:08MSGYO Yüzde 8.09 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 199 adet işlem