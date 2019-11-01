***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2019 13:00
04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN014X6
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 39.667.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.11.2019
Kayıt Tarihi 31.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 27 Ağustos 2019 tarihinde talep toplama ile 28 Ağustos 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 65 gün vadeli, TR0GRAN014X6 ISIN kodlu, 39.667.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (01.11.2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796089
BIST
14:1997.815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -653,13
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:195,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0169
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:196,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:19278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,37
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|59.873.961
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,73
|42.173.043
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.093.112
|% 9,26
|
|ANELE
|2,16
|9.376.785
|% 8,00
|
|IZTAR
|5,97
|8.084.878
|% 7,96
|
|METRO
|2,32
|33.995.706
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.475.309
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,82
|17.867.815
|% -7,44
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|FENER
|16,42
|192.421.315
|% 3,27
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|GARAN
|9,21
|141.702.611
|% 0,11
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|IHLAS
|0,60
|49.377.131
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|MEPET
|1,84
|74.333.413
|% 0,55
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3982
|7,4353
|% 0,34
|
|Frank
|5,7835
|5,8183
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,46
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,11
|