***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2019 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN016K8
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.498.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.01.2020
Kayıt Tarihi 07.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2020
Ek Açıklamalar
61 gün vadeli 67.498.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (08.11.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797505
BIST
16:28103.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -100,67
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:285,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:286,3553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:28270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,30
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|IHGZT
|3,00
|8.109.714
|% 15,38
|
|MRGYO
|0,90
|16.739.407
|% 12,50
|
|RYGYO
|2,00
|4.876.088
|% 12,36
|
|BURVA
|5,31
|5.058.189
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.809.400
|% -14,96
|
|VERUS
|15,41
|34.294.136
|% -13,33
|
|BRSAN
|8,74
|12.844.192
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.084.014
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|467.933.894
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|HALKB
|5,74
|403.280.359
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,30
|186.815.360
|% -1,29
|
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3548
|7,3916
|% 0,16
|
|Frank
|5,7603
|5,7950
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,65
|
|Yarım
|863
|886
|-12,40
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,85
|