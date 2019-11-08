***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.11.2019Vade (Gün Sayısı) 56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN01566Satışa Başlanma Tarihi 12.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.134.600Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.11.2019Kayıt Tarihi 07.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 12 Eylül 2019 tarihinde talep toplama ile 13 Eylül 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TR0GRAN01566 ISIN kodlu, 66.134.600 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (08.11.2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797506BIST