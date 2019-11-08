***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2019 18:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA1916
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 975.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 1,4539 17,118 14.175.524,93 Evet
2 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 1,3123 16,0145
3 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 975.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
93 gün vadeli 975.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 31 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı %1,3123 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797646
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