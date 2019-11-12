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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2019 13:00
GÜNCEL HABERLER

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFGRANK1922 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANK1922
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.141.128
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.11.2019
Kayıt Tarihi 11.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 17 Eylül 2019 tarihinde talep toplama ile 18 Eylül 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 55 gün vadeli, TRFGRANK1922 ISIN kodlu, 40.141.128 TRY nominal değerli bononun 12.11.2019 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798446


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OZGYO 1,39 225.409.285 % 19,83  
DGGYO 3,48 32.158.811 % 17,57  
ISBTR 25.656,50 436.161 % 15,00  
AKENR 0,76 51.503.220 % 13,43  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3875 7,4246 % -0,14  
Frank 5,7758 5,8106 % -0,23  
Riyal 1,5347 1,5424 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.452 1.453 -2,57  
Altın Gr. 270 270 -0,47  
Cumhuriyet 1.793 1.820 -11,00  
Tam 1.785 1.830 -9,24  
Yarım 863 885 -4,47  
Çeyrek 433 443 -2,24  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,05  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,01  
B. Petrol 62,34 62,34 0,16  
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