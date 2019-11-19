***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.11.2019 13:02
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN016S1
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.687.291
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.12.2019
Kayıt Tarihi 27.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2019
Ek Açıklamalar
41 gün vadeli 116.687.291 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (19.11.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799623
BIST
16:42107.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 535,12
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:425,7181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:426,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:42270,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,49
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,47
|247.281.476
|% 15,75
|
|MARKA
|0,92
|9.961.582
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.237.932
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.366.223
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,93
|18.322.226
|% 12,05
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|YAPRK
|5,51
|840.439
|% -5,00
|
|DGGYO
|3,79
|17.588.698
|% -4,77
|
|THYAO
|14,14
|1.956.403.740
|% -0,56
|
|ASELS
|19,49
|476.840.936
|% 1,09
|
|TUPRS
|127,10
|419.767.728
|% 2,67
|
|GARAN
|10,19
|304.945.580
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,95
|284.835.169
|% -1,17
|
|HURGZ
|1,47
|247.281.476
|% 15,75
|
|EKGYO
|1,39
|196.796.209
|% 2,21
|
|THYAO
|14,14
|1.956.403.740
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,36
|235.701.611
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,30
|93.777.429
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% -0,45
|
|Frank
|5,7455
|5,7802
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|-7,70
|
|Yarım
|862
|884
|-3,73
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,79
|61,79
|-0,65
|
Seans Raporu
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 661, 63 artarak (% 0.50 ) 132, 510
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16:53XU100
Endeks 107, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 7, 957.00 milyon TL de
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16:53RHEAG
Yüzde 12.05 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 492, 428 adet işlem
-
16:52TUKAS
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 895, 475 adet işlem
-
16:51SEKUR
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 369 adet işlem