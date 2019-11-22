***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2019 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN016W3
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.669.699
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.01.2020
Kayıt Tarihi 22.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.01.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 32.669.699 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (22.11.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800092
BIST
16:53106.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -483,93
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:535,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0227
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7224
En Düşük
5,6924
16:536,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3279
En Düşük
6,2977
16:53270,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,51
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|45.728.796
|% 19,89
|
|AKENR
|0,94
|70.897.876
|% 13,25
|
|SANKO
|5,56
|29.979.233
|% 11,65
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|KLGYO
|3,02
|97.559.929
|% -10,91
|
|MGROS
|22,84
|208.236.199
|% -7,68
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,63
|25.289.916
|% -4,68
|
|GARFA
|3,51
|4.711.969
|% -4,62
|
|THYAO
|13,55
|939.079.134
|% -1,45
|
|GARAN
|10,15
|257.111.860
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|246.122.603
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|239.118.238
|% -0,52
|
|MGROS
|22,84
|208.236.199
|% -7,68
|
|OZGYO
|1,49
|171.178.257
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|194.175.368
|% 0,43
|
|AKENR
|0,94
|70.897.876
|% 13,25
|
|EKGYO
|1,46
|108.672.240
|% -1,35
|
|THYAO
|13,55
|939.079.134
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3266
|7,3633
|% -0,10
|
|Frank
|5,7259
|5,7604
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|
|Yarım
|862
|884
|2,35
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
|
Seans Raporu
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