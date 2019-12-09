GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|DURDO
|13,51
|5.783.830
|% 14,98
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|GLRYH
|2,46
|25.179.192
|% 11,82
|KERVN
|0,55
|907.677
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6109
|7,6491
|% 0,39
|Frank
|5,8293
|5,8644
|% 0,12
|Riyal
|1,5412
|1,5489
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,60
|Altın Gr.
|273
|273
|1,01
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|Tam
|1.801
|1.846
|7,70
|Yarım
|870
|893
|3,72
|Çeyrek
|437
|446
|1,86
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,63
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem