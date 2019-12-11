***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2019 13:02
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017B5
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2020
Kayıt Tarihi 10.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (11.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802997
BIST
14:48108.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,99
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:485,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:486,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:48273,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.397.089
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.579.603
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.394.654
|% 0,00
|
|VESTL
|13,09
|346.302.041
|% 7,74
|
|PGSUS
|80,75
|222.858.438
|% 3,13
|
|PAPIL
|8,15
|204.720.037
|% 7,38
|
|ASELS
|19,22
|164.316.398
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.840.517
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.311.425
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|133.036.845
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,51
|79.837.231
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|156.547.494
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6130
|7,6512
|% -0,29
|
|Frank
|5,8732
|5,9086
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|