***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.02.2020Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN017B5Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.02.2020Kayıt Tarihi 10.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2020Ek Açıklamalar62 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (11.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802997BIST