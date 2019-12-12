***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ve anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.12.2019Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRANA1916Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 975.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 1,4539 17,118 14.175.524,93 Evet2 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 1,3123 16,0145 12.794.924,9 Evet3 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 1,1841 15,5179 11.545.173,22 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 975.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar93 gün vadeli 975.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 31 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon ve anaparası 12.12.2019 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803230BIST