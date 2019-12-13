***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.12.2019 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017D1
Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.144.091
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.02.2020
Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 82.144.091 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (13.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803367
BIST
16:49110.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 799,19
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:495,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0203
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8095
En Düşük
5,7699
16:496,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4911
En Düşük
6,4332
16:49274,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,75
|Açılış
|: 274,36
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|KSTUR
|25,52
|28.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|DIRIT
|0,77
|470.255
|% -9,41
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|TUPRS
|121,60
|219.220.515
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,46
|208.327.261
|% 0,41
|
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|TSKB
|1,16
|55.276.013
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
|