GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.12.2019 15:02
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni rakam düzeltimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32011
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020
2 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020
3 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 1.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
96 gün vadeli 1.000.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (12.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803390


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:48110.934
Değişim :  0,74% |  819,76
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 3,41 267.379.607 % 15,20  
ATAGY 4,61 8.911.090 % 14,96  
HATEK 7,31 17.784.537 % 12,98  
BURVA 5,40 7.034.590 % 10,66  
QNBFL 60,50 2.714.199 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7286 7,7673 % 1,57  
Frank 5,8819 5,9174 % 0,45  
Riyal 1,5434 1,5512 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 -0,10  
Altın Gr. 274 275 0,92  
Cumhuriyet 1.815 1.842 -3,00  
Tam 1.810 1.856 -7,17  
Yarım 875 898 -3,46  
Çeyrek 439 449 -1,73  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 64,91 64,91 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru