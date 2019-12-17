***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2019 13:02
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017F6
Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.200.680
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.02.2020
Kayıt Tarihi 17.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.02.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 53.200.680 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (17.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803856
BIST
13:46111.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 645,32
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:465,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:466,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5446
En Düşük
6,5146
13:46278,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,23
|Açılış
|: 278,88
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|FLAP
|4,87
|131.253.511
|% 13,79
|
|UNYEC
|5,50
|23.578.764
|% 13,17
|
|BURVA
|6,85
|4.414.007
|% 10,48
|
|HALKS
|1,82
|52.653
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,57
|6.873.906
|% -13,77
|
|TSPOR
|2,50
|120.390.014
|% -9,75
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,06
|739.913.611
|% 0,36
|
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|TUPRS
|124,00
|280.393.377
|% 1,97
|
|ISFIN
|3,37
|235.122.161
|% 2,12
|
|SISE
|5,16
|224.390.842
|% 1,38
|
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|ALBRK
|1,35
|99.920.645
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,37
|235.122.161
|% 2,12
|
|IHLAS
|0,73
|40.274.284
|% -3,95
|
|THYAO
|14,06
|739.913.611
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7492
|% -0,91
|
|Frank
|5,9442
|5,9800
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|4,01
|
|Yarım
|888
|911
|1,94
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,07
|