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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.12.2019 18:02
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFGRANA1940 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 58
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA1940
Satışa Başlanma Tarihi 22.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.037.583
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 22 Ekim 2019 tarihinde talep toplama ile 23 Ekim 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 58 gün vadeli, TRFGRANA1940 ISIN kodlu, 65.037.583 TRY nominal değerli bononun 20.12.2019 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804639


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MTRYO 7,01 11.175.365 % 14,92  
AYCES 9,48 4.644.362 % 14,91  
ESCOM 1,38 6.624.798 % 12,20  
MRGYO 1,02 11.918.075 % 10,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7162 7,7549 % 0,06  
Frank 6,0120 6,0483 % -0,69  
Riyal 1,5763 1,5842 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 -2,27  
Altın Gr. 282 282 -0,99  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,13 17,15 0,06  
Gümüş Gr. 3,26 3,27 0,00  
B. Petrol 66,08 66,08 -0,46  
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