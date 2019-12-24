***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2019 09:10
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017I0
Satışa Başlanma Tarihi 20.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.146.438
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2020
Kayıt Tarihi 21.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 55.146.438 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (23.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804903
BIST
11:31113.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.064,38
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:315,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:316,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:31285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.235.776
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,87
|32.104.438
|% 11,32
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|26.461
|% -9,46
|
|ITTFH
|4,09
|37.857.922
|% -9,11
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,95
|329.311.880
|% 1,23
|
|ISCTR
|6,27
|215.523.272
|% 1,29
|
|IPEKE
|8,19
|212.315.593
|% 4,20
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|SISE
|5,34
|177.673.666
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|163.408.648
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|87.320.767
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.795.202
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,65
|36.649.530
|% 10,17
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7079
|% -0,10
|
|Frank
|6,0316
|6,0680
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,17
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,05
|
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