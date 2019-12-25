***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0GRAN01673 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.12.2019Vade (Gün Sayısı) 55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN01673Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.784.202Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.12.2019Kayıt Tarihi 24.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 30 Ekim 2019 tarihinde talep toplama ile 31 Ekim 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 55 gün vadeli, TR0GRAN01673 ISIN kodlu, 45.784.202 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (25.12.2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805127BIST