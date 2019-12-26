GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.12.2019 18:01
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 54
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22020
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.426.586
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.02.2020
Kayıt Tarihi 17.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.02.2020

Ek Açıklamalar
54 gün vadeli 103.426.586 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (26.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805405


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00113.798
Değişim :  0,41% |  468,92
Açılış :  113.514  
Önceki Kapanış :  113.329  
En Yüksek
114.535 En Düşük
113.166
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 4,38 147.440.167 % 20,00  
SMART 11,35 214.466.150 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.296.281 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6881 7,7267 % 0,22  
Frank 6,0281 6,0644 % -0,07  
Riyal 1,5775 1,5855 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 288 288 1,47  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru