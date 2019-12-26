***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.02.2020Vade (Gün Sayısı) 54Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN22020Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.426.586Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.02.2020Kayıt Tarihi 17.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.02.2020Ek Açıklamalar54 gün vadeli 103.426.586 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (26.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805405BIST