***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 13:01
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017P5
Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.02.2020
Kayıt Tarihi 26.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.02.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 31.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (27.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805525
BIST
13:43113.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 253,16
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:435,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9527
En Düşük
5,9292
13:436,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6360
En Düşük
6,5741
13:43289,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,76
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,19
|102.598.389
|% 12,94
|
|HDFGS
|2,46
|59.021.043
|% 10,81
|
|KENT
|172,60
|8.961.158
|% 10,08
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,36
|58.351.195
|% -8,97
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|THYAO
|13,98
|262.289.561
|% 0,14
|
|IPEKE
|7,99
|187.115.149
|% 0,13
|
|KOZAA
|10,27
|186.284.681
|% 0,20
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.633.213
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|44.970.546
|% -0,91
|
|OZGYO
|1,58
|65.503.401
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7507
|7,7896
|% 0,77
|
|Frank
|6,0676
|6,1042
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,56
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|