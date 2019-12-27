***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 18:01
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22046
Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.250.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.02.2020
Kayıt Tarihi 19.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.02.2020
Ek Açıklamalar
55 gün vadeli 64.250.000 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (27.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805640
BIST