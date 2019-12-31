***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.12.2019 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017R1
Satışa Başlanma Tarihi 30.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 118.135.340
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.03.2020
Kayıt Tarihi 04.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2020
Ek Açıklamalar
65 gün vadeli 118.135.340 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (31.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806101
BIST
16:05114.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,20
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:055,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
16:056,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6868
En Düşük
6,6569
16:05290,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 290,90
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,04
|18.559.559
|% 13,00
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,68
|79.296.271
|% 12,33
|
|KLGYO
|3,79
|158.335.073
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,80
|19.986.337
|% -9,01
|
|THYAO
|14,42
|1.017.130.871
|% 0,77
|
|ASELS
|20,92
|654.038.141
|% 2,15
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.382.621
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|242.595.741
|% 5,03
|
|KARSN
|1,58
|173.342.769
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,05
|113.677.624
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 0,75
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|6,59
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,76
|
Seans Raporu
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