***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2020 13:03
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017W1
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.594.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.04.2020
Kayıt Tarihi 02.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.04.2020
Ek Açıklamalar
87 gün vadeli 41.594.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (07.01.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808138
BIST
16:35112.949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.535,93
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:355,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:356,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:35301,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,33
|Açılış
|: 301,03
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,10
|32.242.944
|% 17,74
|
|BRYAT
|66,95
|10.540.331
|% 16,74
|
|DERAS
|4,06
|82.204.432
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,94
|83.674.312
|% 13,69
|
|IZMDC
|7,75
|2.159.167
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.646.302.183
|% 1,18
|
|ASELS
|22,16
|405.770.560
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,60
|292.233.356
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,22
|264.608.744
|% 0,55
|
|TUPRS
|123,60
|200.524.981
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|292.233.356
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.646.302.183
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.728.634
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,89
|136.674.523
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|193.426.295
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8146
|7,8538
|% -0,32
|
|Frank
|6,1317
|6,1687
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,29
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,57
|
Seans Raporu
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16:47HUBVC
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16:44YGYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 417, 785 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 113, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de