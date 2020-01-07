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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.01.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER


07.04.2020
3 07.07.2020 06.07.2020 07.07.2020
4 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020
5 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021
6 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021
7 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021
8 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
9 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022
10 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022
11 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
12 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022
13 07.01.2023 06.01.2023 09.01.2023
14 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023
15 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
16 07.10.2023 06.10.2023 09.10.2023
17 07.01.2024 05.01.2024 08.01.2024
18 07.04.2024 05.04.2024 08.04.2024
19 07.07.2024 05.07.2024 08.07.2024
20 07.10.2024 04.10.2024 07.10.2024
21 07.01.2025 06.01.2025 07.01.2025
22 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025
23 07.07.2025 04.07.2025 07.07.2025
24 07.10.2025 06.10.2025 07.10.2025
25 07.01.2026 06.01.2026 07.01.2026
26 07.04.2026 06.04.2026 07.04.2026
27 07.07.2026 06.07.2026 07.07.2026
28 07.10.2026 06.10.2026 07.10.2026
29 07.01.2027 06.01.2027 07.01.2027
30 07.04.2027 06.04.2027 07.04.2027
31 07.07.2027 06.07.2027 07.07.2027
32 07.10.2027 06.10.2027 07.10.2027
33 07.01.2028 06.01.2028 07.01.2028
34 07.04.2028 06.04.2028 07.04.2028
35 07.07.2028 06.07.2028 07.07.2028
36 07.10.2028 06.10.2028 09.10.2028
37 07.01.2029 05.01.2029 08.01.2029
38 07.04.2029 06.04.2029 09.04.2029
39 07.07.2029 06.07.2029 09.07.2029
40 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029 252.880.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin ilk kuponu 07.01.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808567


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,23 39.845.645 % 19,90  
DERAS 4,04 89.666.908 % 15,76  
DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.084.019 % 14,47  
HUBVC 16,99 97.446.737 % 14,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8167 7,8559 % -0,29  
Frank 6,1298 6,1667 % -0,17  
Riyal 1,5872 1,5952 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.573 6,87  
Altın Gr. 302 302 1,18  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 0,21  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 0,03  
B. Petrol 67,94 67,94 -0,97  
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