***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2020 13:03
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01889
Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.324.211
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.03.2020
Kayıt Tarihi 18.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.03.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 21.324.211 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (17.01.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813343
BIST
14:38121.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 256,77
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:385,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:386,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:38293,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.791.324
|% 18,46
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|DERIM
|9,10
|17.429.751
|% 14,75
|
|QNBFB
|67,00
|125.231.883
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|392.805.399
|% -2,58
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.233.788
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|213.402.232
|% 3,93
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6276
|7,6658
|% -0,09
|
|Frank
|6,0431
|6,0795
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5598
|1,5676
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,55
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,08
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|7,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|6,78
|
|Yarım
|935
|959
|3,28
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,41
|
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14:46
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