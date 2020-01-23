***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.01.2020 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018A5
Satışa Başlanma Tarihi 22.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.996.217
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.03.2020
Kayıt Tarihi 24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 57.996.217 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (23.01.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814112
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.028.041
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,21
|36.974.020
|% 19,26
|
|HUBVC
|43,82
|46.138.706
|% 17,99
|
|SILVR
|3,11
|27.492.921
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.896.524
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,06
|57.941.561
|% -6,15
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|GARAN
|12,12
|422.463.600
|% -0,41
|
|HALKB
|7,11
|382.407.646
|% 0,57
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,00
|355.813.275
|% -1,15
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|312.427.481
|% 4,02
|
|ADESE
|2,16
|235.468.112
|% 11,92
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|314.834.144
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:16KARTN
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16:15XU030
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16:15XU100
Endeks 122, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 8, 332.00 milyon TL de
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16:15YAYLA
Yüzde 12.63 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 385, 952 adet işlem
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16:12KLNMA
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 46.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 187 adet işlem