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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.01.2020 13:01
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0GRAN016W3 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN016W3
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.669.699
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.01.2020
Kayıt Tarihi 22.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 21 Kasım 2019 tarihinde talep toplama ile 22 Kasım 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli, TR0GRAN016W3 ISIN kodlu, 32.669.699 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (23.01.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814113


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ULUSE 31,76 4.928.259 % 19,94  
RYSAS 11,24 36.770.973 % 19,57  
HUBVC 44,00 45.892.006 % 18,47  
SILVR 3,11 27.347.504 % 16,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7597 7,7986 % 0,08  
Frank 6,0996 6,1364 % 0,13  
Riyal 1,5762 1,5841 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -3,70  
Altın Gr. 296 297 -0,18  
Cumhuriyet 1.962 1.992 -1,00  
Tam 1.954 2.003 -0,79  
Yarım 944 969 -0,38  
Çeyrek 474 484 -0,19  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 -0,17  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,03  
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