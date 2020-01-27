***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.01.2020 13:01
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018B3
Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.034.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.03.2020
Kayıt Tarihi 30.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2020
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 12.034.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (27.01.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814539
BIST
13:40121.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.072,59
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:405,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 58,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 59,8900
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:406,5613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0700
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:403,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,50
|
|Önceki Kapanış
|: 3,47
|
3,52
En Düşük
3,46
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,54
|56.355.915
|% 16,54
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|ESCOM
|3,30
|7.723.264
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.188.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|816.958.447
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|307.985.318
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,67
|211.355.519
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,75
|221.886.318
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,97
|169.623.953
|% 6,49
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7673
|7,8062
|% 0,26
|
|Frank
|6,1097
|6,1465
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,50
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|17,21
|
|Yarım
|963
|988
|8,32
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,84
|57,84
|-2,05
|