***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.01.2020 13:03
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018C1
Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.420.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.04.2020
Kayıt Tarihi 31.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.04.2020
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 31.420.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (28.01.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814751
BIST
15:58120.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -80,72
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:585,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:586,5466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:58300,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,66
|Açılış
|: 300,88
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.389.549
|% 19,92
|
|DGGYO
|6,88
|25.721.296
|% 17,21
|
|ARENA
|12,29
|23.442.360
|% 17,05
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|RTALB
|2,74
|59.830.590
|% 14,64
|
|RYSAS
|9,80
|11.504.157
|% -14,86
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|TKNSA
|10,98
|321.253.674
|% -8,73
|
|THYAO
|14,21
|1.314.633.256
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|482.572.305
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|ASELS
|23,40
|378.532.261
|% -0,09
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|331.030.811
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|197.655.167
|% 0,61
|
|KARSN
|1,72
|202.197.287
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7134
|7,7521
|% -0,31
|
|Frank
|6,0940
|6,1307
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5802
|1,5881
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
|
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