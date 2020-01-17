***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜLEYMAN SÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Görüş YMM A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Risk KomitesiMUAMMER CÜNEYT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bank S.A. (Romanya) Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye DeğilRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilJORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş Gözlemleme Başkanı, Ülke Ağı-Gözlemleme Başkanı ve BBVA Grubu Global Liderlik Takımı Üyesi, BBVA Compass (Amerika) ve BBVA Bancomer (Meksika)Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeJAVIER BERNAL DIONIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bank S.A.Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üye, Risk Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiJAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı BBVA Grubu İcra Kurulu Üyesi, BBVA Grubu Mali İşler Direktörü (CFO) Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiSAİT ERGUN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İns