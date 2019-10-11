GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 15:20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 97.154,74 % 0,000463 % 0,005255 % 1.134,301951
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 551.435,35 % 0,006088 % 0,029826 % 489,880288
Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.700,16 % 0,03 % 0,000254 % 0,847401
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.245,68 % 0,03 % 0,000284 % 0,945752
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.112,02 % 0,03 % 0,000168 % 0,561072
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 34.897,69 % 0,010265 % 0,001888 % 18,387754
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.086,22 % 0,03 % 0,000383 % 1,277581
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.758,75 % 0,03 % 0,000528 % 1,759424
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 5.199,29 % 0,03 % 0,000281 % 0,937382
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.013,14 % 0,03 % 0,001245 % 4,149072
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. 14.088,04 % 0,03 % 0,000762 % 2,539952
ING Menkul Değerler A.Ş. 167.013,44 % 0,025 % 0,009033 % 36,13324
Citi Menkul Değerler A.Ş. 15.883,8 % 0,03 % 0,000859 % 2,863701
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792613
BIST