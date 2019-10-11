GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 15:20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 35.902,6 % 0,00465 % 0,05066 % 1.089,224759
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 129.180,38 % 0,007468 % 0,018229 % 244,087349
Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 10.579,08 % 0,03 % 0,001493 % 4,976031
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.289,3 % 0,03 % 0,000182 % 0,606439
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.396,78 % 0,03 % 0,000762 % 2,538457
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 1.590,23 % 0,03 % 0,000224 % 0,747983
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 14.717,14 % 0,03 % 0,002077 % 6,922402
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 7.101,97 % 0,03 % 0,001002 % 3,340504
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.030,08 % 0,03 % 0,003814 % 12,713973
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. 15.630,77 % 0,03 % 0,002206 % 7,35217
Citi Menkul Değerler A.Ş. 19.026,56 % 0,03 % 0,002685 % 8,94942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792614
BIST