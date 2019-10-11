GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 15:20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 11.638,64 % 0,000445 % 0,003998 % 897,911309
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 157.975,65 % 0,014839 % 0,054269 % 365,733044
Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.939,73 % 0,03 % 0,001353 % 4,511388
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.930,54 % 0,03 % 0,002724 % 9,0812
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.048,07 % 0,03 % 0,001734 % 5,780546
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 6.541,62 % 0,03 % 0,002247 % 7,4790782
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 26.050,42 % 0,03 % 0,008949 % 29,830244
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 24.303,55 % 0,03 % 0,008349 % 27,829992
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.830,43 % 0,03 % 0,006125 % 20,417642
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.579,83 % 0,03 % 0,007413 % 24,711077
Citi Menkul Değerler A.Ş. 9.590,28 % 0,03 % 0,003295 % 10,981886
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792615
BIST