GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 5.590,84 % 0,000463 % 0,003545 % 764,82376Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 34.912,07 % 0,007862 % 0,022135 % 281,521832Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.912,81 % 0,03 % 0,001213 % 4,042462Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 326,03 % 0,03 % 0,000207 % 0,68903Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 695,84 % 0,03 % 0,000441 % 1,470559BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 268,41 % 0,03 % 0,00017 % 0,567252Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.754,83 % 0,03 % 0,001747 % 5,821894Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.590,6 % 0,03 % 0,001008 % 3,361517TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.017,9 % 0,03 % 0,003181 % 10,604529Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.014,94 % 0,03 % 0,001911 % 6,371636Citi Menkul Değerler A.Ş. 4.032,99 % 0,03 % 0,002557 % 8,523164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792616BIST