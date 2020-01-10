GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:49
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 7.518,74 % 0,000482 % 0,010568 % 2.190,861344
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811735
BIST
16:07118.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 684,53
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:075,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:076,5225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:07292,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 292,74
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.394.781
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.564.553
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.782.100
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,94
|3.265.002
|% 13,91
|
|YUNSA
|11,58
|81.533.949
|% 13,42
|
|BURVA
|10,95
|980.486
|% -12,33
|
|ATAGY
|4,40
|6.094.162
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.296
|% -4,39
|
|MERIT
|23,82
|10.305
|% -2,78
|
|THYAO
|14,29
|1.396.688.182
|% 0,28
|
|ODAS
|2,78
|1.030.972.275
|% 7,75
|
|HALKB
|6,55
|641.954.508
|% 4,13
|
|KRDMD
|2,85
|600.724.684
|% 3,26
|
|PETKM
|3,94
|590.347.341
|% 0,77
|
|ODAS
|2,78
|1.030.972.275
|% 7,75
|
|ALBRK
|1,69
|428.200.612
|% 2,42
|
|KRDMD
|2,85
|600.724.684
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,52
|310.915.740
|% 3,40
|
|PETKM
|3,94
|590.347.341
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6655
|7,7040
|% 0,25
|
|Frank
|5,9993
|6,0354
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,55
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,04
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.931
|1.980
|-7,03
|
|Yarım
|933
|958
|-3,40
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,11
|
Seans Raporu
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16:16XU100
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