GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 162.844,17 % 0,000454 % 0,007919 % 1.745,927066Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 789.259,58 % 0,005978 % 0,03838 % 642,015071Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.257,63 % 0,03 % 0,000402 % 1,338509Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.245,68 % 0,03 % 0,000255 % 0,850291Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.076,1 % 0,03 % 0,000344 % 1,14699İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.604,55 % 0,009524 % 0,001877 % 19,711096BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 9.664,72 % 0,03 % 0,00047 % 1,566585Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.758,75 % 0,03 % 0,000475 % 1,581833Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 5.788,76 % 0,03 % 0,000281 % 0,938313TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.381,79 % 0,03 % 0,001477 % 4,92469Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.317,89 % 0,03 % 0,000842 % 2,807116ING Menkul Değerler A.Ş. 252.269,25 % 0,025 % 0,012267 % 49,069308Citi Menkul Değerler A.Ş. 42.848,23 % 0,03 % 0,002084 % 6,945412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811760BIST