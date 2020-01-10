GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 162.844,17 % 0,000454 % 0,007919 % 1.745,927066
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 789.259,58 % 0,005978 % 0,03838 % 642,015071
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.257,63 % 0,03 % 0,000402 % 1,338509
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.245,68 % 0,03 % 0,000255 % 0,850291
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.076,1 % 0,03 % 0,000344 % 1,14699
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.604,55 % 0,009524 % 0,001877 % 19,711096
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 9.664,72 % 0,03 % 0,00047 % 1,566585
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.758,75 % 0,03 % 0,000475 % 1,581833
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 5.788,76 % 0,03 % 0,000281 % 0,938313
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.381,79 % 0,03 % 0,001477 % 4,92469
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.317,89 % 0,03 % 0,000842 % 2,807116
ING Menkul Değerler A.Ş. 252.269,25 % 0,025 % 0,012267 % 49,069308
Citi Menkul Değerler A.Ş. 42.848,23 % 0,03 % 0,002084 % 6,945412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811760
BIST