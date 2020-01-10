GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 17.511,99 % 0,00044 % 0,005712 % 1.298,030056Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 213.001,95 % 0,01581 % 0,069477 % 439,45044Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.939,73 % 0,03 % 0,001285 % 4,283552Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.930,54 % 0,03 % 0,002587 % 8,622577Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.940,35 % 0,03 % 0,001938 % 6,458765BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.123,47 % 0,03 % 0,002324 % 7,745108Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 27.690,52 % 0,03 % 0,009032 % 30,106972Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 31.660,28 % 0,03 % 0,010327 % 34,423239TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.205,89 % 0,03 % 0,008548 % 28,492885Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.616,31 % 0,03 % 0,008356 % 27,851845Citi Menkul Değerler A.Ş. 23.610,72 % 0,03 % 0,007701 % 25,67128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811761BIST