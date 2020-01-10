GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 17.511,99 % 0,00044 % 0,005712 % 1.298,030056
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 213.001,95 % 0,01581 % 0,069477 % 439,45044
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.939,73 % 0,03 % 0,001285 % 4,283552
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.930,54 % 0,03 % 0,002587 % 8,622577
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.940,35 % 0,03 % 0,001938 % 6,458765
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.123,47 % 0,03 % 0,002324 % 7,745108
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 27.690,52 % 0,03 % 0,009032 % 30,106972
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 31.660,28 % 0,03 % 0,010327 % 34,423239
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.205,89 % 0,03 % 0,008548 % 28,492885
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.616,31 % 0,03 % 0,008356 % 27,851845
Citi Menkul Değerler A.Ş. 23.610,72 % 0,03 % 0,007701 % 25,67128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811761
BIST