GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 51.446,42 % 0,000459 % 0,007086 % 1.542,859131
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 186.454,66 % 0,007354 % 0,02568 % 349,185742
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.259,52 % 0,03 % 0,001688 % 5,628204
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.289,3 % 0,03 % 0,000178 % 0,591898
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.113 % 0,03 % 0,000842 % 2,806394
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 1.590,23 % 0,03 % 0,000219 % 0,73005
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 14.717,14 % 0,03 % 0,002027 % 6,756429
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 8.289,28 % 0,03 % 0,001142 % 3,805485
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.097,39 % 0,03 % 0,005247 % 17,489993
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.904,64 % 0,03 % 0,002604 % 8,678901
ING Menkul Değerler A.Ş. 144,88 % 0,025004 % 0,00002 % 0,079802
Citi Menkul Değerler A.Ş. 36.695,06 % 0,03 % 0,005054 % 16,846252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811762
BIST