GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 8.761,14 % 0,000457 % 0,005505 % 1.205,727415Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 48.038,84 % 0,008038 % 0,030186 % 375,549419Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.260,44 % 0,03 % 0,00142 % 4,734604Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 326,03 % 0,03 % 0,000205 % 0,682896Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.243,82 % 0,03 % 0,000782 % 2,605234BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 268,41 % 0,03 % 0,000169 % 0,562203Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.754,83 % 0,03 % 0,001731 % 5,770066Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.590,6 % 0,03 % 0,000999 % 3,331592TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.432,67 % 0,03 % 0,004042 % 13,473414Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.101,09 % 0,03 % 0,001949 % 6,49537Citi Menkul Değerler A.Ş. 5.438,08 % 0,03 % 0,003417 % 11,390337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811763BIST