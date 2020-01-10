GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 8.761,14 % 0,000457 % 0,005505 % 1.205,727415
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 48.038,84 % 0,008038 % 0,030186 % 375,549419
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.260,44 % 0,03 % 0,00142 % 4,734604
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 326,03 % 0,03 % 0,000205 % 0,682896
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.243,82 % 0,03 % 0,000782 % 2,605234
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 268,41 % 0,03 % 0,000169 % 0,562203
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.754,83 % 0,03 % 0,001731 % 5,770066
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.590,6 % 0,03 % 0,000999 % 3,331592
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.432,67 % 0,03 % 0,004042 % 13,473414
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.101,09 % 0,03 % 0,001949 % 6,49537
Citi Menkul Değerler A.Ş. 5.438,08 % 0,03 % 0,003417 % 11,390337
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811763
BIST