GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.220,09 % 0,00044 % 0,005279 % 1.199,376157
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 69.203,58 % 0,016543 % 0,086563 % 523,26101
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 475,2 % 0,03 % 0,000594 % 1,981344
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 435,29 % 0,03 % 0,000544 % 1,814912
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 985,27 % 0,03 % 0,001232 % 4,108029
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 1.704,06 % 0,03 % 0,002132 % 7,105071
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.622,1 % 0,03 % 0,005782 % 19,271822
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 4.299,61 % 0,03 % 0,005378 % 17,926988
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.830,6 % 0,03 % 0,004792 % 15,971563
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.017,95 % 0,03 % 0,007528 % 25,091667
Citi Menkul Değerler A.Ş. 3.710,78 % 0,03 % 0,004642 % 15,472084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811764
BIST