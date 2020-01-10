GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 14:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.937,18 % 0,001 % 0,001352 % 135,193122
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 38.160,77 % 0,02 % 0,013104 % 65,517059
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 433,32 % 0,030001 % 0,000149 % 0,495969
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.432,86 % 0,03 % 0,000492 % 1,640039
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.799,3 % 0,03 % 0,001648 % 5,493347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811766
BIST