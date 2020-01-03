GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.406,53 % 0,20936762Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,03136604Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,88287392Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri510,56 % 0,04441862Fon Yönetim Ücreti9.766,62 % 0,84969393Hisse Senedi Komisyonu367,74 % 0,0319933Tahvil Bono Komisyonu26,27 % 0,00228548Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar154 % 0,01339797Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.854,61 % 0,68334946TOPLAM GİDERLER31.594,86 % 2,74874633DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.149.428 % 2,74874633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807476BIST