GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.486,59 % 0,00230388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00018513Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,00941927Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.658,69 % 0,02087843Fon Yönetim Ücreti1.654.766,28 % 0,84973017Hisse Senedi Komisyonu7.652,13 % 0,0039294Tahvil Bono Komisyonu5.704,57 % 0,00292932Gecelik Ters Repo Komisyonu4.187,67 % 0,00215039Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.122,9 % 0,00622517Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.800,59 % 0,02403232TOPLAM GİDERLER1.795.083,05 % 0,92178348DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ194.740.206 % 0,92178348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807477BIST