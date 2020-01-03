GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.073,19 % 0,00265381Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,0002349Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,01195109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.530,16 % 0,01858828Fon Yönetim Ücreti1.304.205,64 % 0,84973015Hisse Senedi Komisyonu5.427,45 % 0,00353615Tahvil Bono Komisyonu1.988,03 % 0,00129526Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.263,93 % 0,0053842Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.418,41 % 0,02242465TOPLAM GİDERLER1.405.610,44 % 0,9157985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.484.684 % 0,9157985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807478BIST