GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.407,73 % 0,2106764Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,03154638Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,88795011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri446,55 % 0,03907313Fon Yönetim Ücreti9.710,72 % 0,84968811Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu52,66 % 0,00460775Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.862,49 % 0,68796796TOPLAM GİDERLER30.988,68 % 2,71150984DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.142.857 % 2,71150984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807479BIST