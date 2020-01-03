GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.407,73 % 0,16514954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,02472925Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,69606539Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri632,19 % 0,04336279Fon Yönetim Ücreti12.387,9 % 0,84970324Hisse Senedi Komisyonu273,09 % 0,01873162Tahvil Bono Komisyonu39,65 % 0,00271965Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar173,95 % 0,01193147Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.897,44 % 0,54169636TOPLAM GİDERLER34.320,48 % 2,35408932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.457.909 % 2,35408932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807480BIST