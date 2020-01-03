GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.407,73 % 0,20468116Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,03064866Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,86268162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri606,44 % 0,05155347Fon Yönetim Ücreti9.995,2 % 0,84969209Hisse Senedi Komisyonu225,91 % 0,01920461Tahvil Bono Komisyonu24,01 % 0,00204109Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar122,17 % 0,01038567Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.846,17 % 0,66700302TOPLAM GİDERLER31.736,16 % 2,69789141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.176.332 % 2,69789141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807481BIST