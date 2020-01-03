GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.562,53 % 0,11933647Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,0167898Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,47259019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri855,71 % 0,03985023Fon Yönetim Ücreti18.246,05 % 0,84971464Hisse Senedi Komisyonu261,61 % 0,01218312Tahvil Bono Komisyonu106,15 % 0,00494338Gecelik Ters Repo Komisyonu44,81 % 0,00208679Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu93,55 % 0,0043566Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar173,63 % 0,00808591Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.225,79 % 0,38307328TOPLAM GİDERLER41.078,36 % 1,91301043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.147.315 % 1,91301043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807482BIST