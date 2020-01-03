GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.407,73 % 0,09408382Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,01408797Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,39654055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri686,87 % 0,02683995Fon Yönetim Ücreti21.745,36 % 0,8497159Hisse Senedi Komisyonu727,4 % 0,02842369Tahvil Bono Komisyonu80,6 % 0,0031495Gecelik Ters Repo Komisyonu42,32 % 0,00165369Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu102,11 % 0,00399002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,85 % 0,0127719Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.280,11 % 0,32355137TOPLAM GİDERLER44.907,88 % 1,75480837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.559.133 % 1,75480837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807483BIST