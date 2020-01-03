GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.562,53 % 0,11119997Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,01564506Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,44036844Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri568,79 % 0,02468242Fon Yönetim Ücreti19.581,13 % 0,84971537Hisse Senedi Komisyonu1.089,28 % 0,04726887Tahvil Bono Komisyonu27,44 % 0,00119075Gecelik Ters Repo Komisyonu30,46 % 0,0013218Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu69,33 % 0,00300855Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar309,33 % 0,01342325Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.122,06 % 0,35245357TOPLAM GİDERLER42.868,88 % 1,86027806DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.304.434 % 1,86027806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807484BIST